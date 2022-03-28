حظك اليوم برج الثور الإثنين 28-3-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور من 21 أبريل حتى 21 مايو، وهو برج يحمل سمات القيادة، لهذا فهو يحرص منذ صغره أن يكون الأول في كل خطوة بحياته الدراسية والعملية، ويستغل حاذبيته وسماته الشخصية في تحقيق هذا الهدف.

مولود الثور، شخصيته القوية تمنحه القوة لمقاوة الارتباط العاطفي السريع مع الجنس الآخر، حيث أنه يقاوم مشاعره كثيرا ومن الصعب الاعتراف بالحب، وفي حالة قيامه بالارتباط العاطفي، يشعر بالتملك الشديد لدى من يحب، ويكون شديد الغيرة عليه، ويسعى للسيطرة على كل خطوات حياته، ويريد أن يشعر دائما أنه الأول على قائمة اهتماماته.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد مولود برج الثور، بضرورة الحذر في خطواتك التالية، حيث أن القمر معاكس مع برجك اليوم، إلا أن الأفلاك تبشرك بقدرتك اليوم على تحقيق أهدافك على الصعيد العملي، وتساعدك على تحقيق مشروعاتك، لهذا يجب أن تزيد من تركيزك حتى لو تسببت الأحداث في إصابتك بالتشوش، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد بالهدوء والتروي في اتخاذ قرارتك الهامة، خاصة مع شريك حياتك، حيث أن الأفلاك تنصحك بألا تبالغ في طالباتك معه، التي تصل إلى المثالية، حيث أن هذا قد يكون السبب في إحساسك بالإحباط مع من تحب، لهذا يجب أن تنظر للأمور المعلقة بينكم بتفكير عملي متزن.