حظك اليوم برج الثور الخميس 24-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور معروف عنه أنّه صاحب القرارات السريعة وغير الجيدة في التفكير، فسرعته تأتي غالبا بسبب عصبيته الشديدة وانفعاله السريع، كما أنّه يسهل على الآخرين استفزازه.

كما أنّ مولود برج الثور معروف بقوته وجرأته وعزيمته الشديدة، ولا يخاف من الآخرين، ويتمسك بقراراته، كما أنّه شخص شديد الطيبة، ومحبوب من الآخرين والمحطين به، وعاطفي جدا مع شريك حياتة، يحب الاستقرار الاسري، يرفض العلاقات المتعددة، بسيط في أقواله وتصرفاته، ومن النادر أن ينفذ قرارات صادرة عن جانب المحيطين به.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد عبير فؤاد خبيرة الابراج، أنّ القمر موجود اليوم في منزل المدخرات لمولود برج الثور، ما يدعمك ويلهمك بتحقيق الكثير من الخطوات المهمة في حياتك المهنية، كما يجعلك متميز ومبتكر ومخطط على أعلى مستوى لدى رؤسائك ومديرك في العمل، وهذه خطوات جيدة في حياتك المهنية ويجب أن تحافظ عليها، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا واجتماعيا

تنصحك خبيرة الفلك عبير فؤاد، مولود برج الثور، بمقاومة التشوش الذي أصبح يسيطر على تفكيرك في الفترة الأخيرة، خاصة أنّ عطارد موجود اليوم حسب حركة الأفلاك في منزل الأصدقاء، ما قد يمنحك الفرصة التي تسعدك على الاقتراب بلباقة ولطف إلى شريك حياتك، أو ممن تحب وتصفيه كل المشكلات المعلقة معه، ويساعدك على قضاء لحظات هادئة وسعيدة.