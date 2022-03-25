حظك اليوم برج الثور الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. لا تعلن خططك

برج الثور يبدأ من 21 أبريل حتى 21 مايو، ومن أهم سمات مواليده القيادة، وعلى الرغم من عصبيته الشديدة إلا أنه هادئ وعاطفي جدا مع شريك حياته.

كما يتحلى مولود برج الثور بالصبر الشديد، يتحمل أي مسؤولية، لديه طموحات ويسعى لتنفيذ أهدافه ومشروعاته، شديد الإخلاص لأسرته والمقربين منه، محبوب في عمله، لا يحب التغيير، يحب الروتين، لا يحب التغييرات المفاجئة في حياته المهنية والاجتماعية.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

روح من الحيوية والنشاط تسيطر اليوم على مولود برج الثور، حيث تعيش أوقاتا سعيدة ممتلئة بالحب والود مع شريك حياتك، أو من تحب، وذلك بسبب وجود القمر في منزلك التاسع، كما تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مشيرة إلى أن هذا اليوم مناسب جدا للتخطيط للأسفار، وقضاء وقت مميز، كما تدعمك الأفلاك في عقد لقاءات واعدة مع أصدقائك المقربين، لهذا يجب أن تتفاءل في علاقاتك مع زيادة روح الود بينكما، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك عبير فؤاد، لمولود برج الثور، أنك اليوم ستقوم بتنفيذ كثير من مشروعاتك المتأخرة، كما أن الأفلاك سوف تمنحك الكثير من الفرص الوفيرة لتحقيق عدد كبير من المكاسب والأرباح من أعمالك الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة الكتمان، وعدم الإعلان عن خططك للمحيطين بك، وتجنب الزهو.