حظك اليوم برج الثور الأحد 27-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد عن حظك اليوم الأحد الموافق 27 مارس لمولود برج الثور وتوقعات الطالع على الصعيدين المهني والعائلي والعاطفي، وذلك بعد أن عاش هذا المولود فترة غاية في الصعوبة على المستوى العاطفي تحديدًا؛ فالبعض من أصحاب البرج ممن كانوا في علاقة ارتباط خسروا الشريك ولهذا تنصحهم الخبيرة حتى اللحظة بالتريث في القرارات والتصرفات.

ويبدأ مولود برج الثور من 21 أبريل حتى 21 مايو، ويحمل سمات القيادة التي تؤهله للمناصب العليا والمرموقة كما أن طبعة الهادئ يجذب الجميع له وتحديدا الجنس الآخر، كما يعرف عن صاحب هذا البرج أنه لا يقع بسهولة في الحب، رغم أنه يتحمل المسؤوليات وشديد الإخلاص لأسرته والمقربين، ولذا نرصد حظك اليوم لهذا المولود وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تحمل خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب برج الثور على الجانب العاطفي أخبار جيدة، فالمشتري ونبتون متواجدان بالبرج الخاص بك عزيزي الثور، وهذا يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب؛ فربما حان الوقت لاستغالها.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

أما مهنيا وماليا تشير خبيرة الأبراج عبير فؤاد إلى أن القمر في منزل الحظ يمنحك روحا عملية، ما يجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي عن الفترة السابقة مولود برج الثور.