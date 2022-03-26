حظك اليوم برج الثور السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. أخبار سارة

كشفت خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد عن حظك اليوم السبت الموافق 26 مارس لمولود برج الثور وتوقعات الطالع للبرج الذي يبدأ من 21 أبريل حتى 21 مايو، والذي يحمل سمات القيادة التي تؤهله للمناصب العليا والمرموقة كما أن طبعة الهادئ يجذب الجميع له وتحديدا الجنس الآخر.

ويعرف عن مولود برج الثور أنه لا يقع بسهولة في الحب، رغم أنه يتحمل المسؤوليات وشديد الإخلاص لأسرته والمقربين، إلا أن هناك أبراج يتوافق معها أهمها برج الجدي، فالعلاقة بين الثنائي هادئة، فهما يسعيان للوصول الى الأهداف نفسها لذا تجدهما شريكان جيدان للغاية.

كما يتمتع كل من الجدي والثور بأنهما يتمتعان بشخصية جذابة وقوية ما يجعل كلا منهم الشريك المؤثر في العلاقة ويقودها نحو الاستقرار، وأخيرا كلاهما يرغبان في تأسيس عائلة مستقرة يتشاركان في الكثير من الأعمال والهوايات والاهتمامات.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

تحمل خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل على الجانب العاطفي أخبارا سارة، فالمشترى ونبتون تعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب، لذلك يجب أن تستثمر تلك الأوقات في صالحك عزيزي الحمل حتى لا تندم على ضياعها.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

أما مهنيا وماليا تشير خبيرة الأبراج عبير فؤاد إلى أن القمر في منزل الحظ يمنحك مولود الحمل روحا عملية مما يجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي، فاستغل ذلك لصالحك على المستوى الوظيفي والهني.