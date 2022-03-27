حلويات و«بلالين» في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية «صور»

شهدت بعض المراكز الطبية في الإسماعيلية توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال، خلال انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي انطلقت صباح اليوم بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وشهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انطلاق الحملة في وحدة طب الأسرة بمنطقة العرايشية والتى تستمر لمدة 4 أيام.

استهداف 230 ألف طفل

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن عدد الأطفال المستهدفين خلال الحملة بالمحافظة 230 ألف طفل، مشيرا إلى أنه يتم استقبال الأطفال من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأضاف، أنه تم تحديد 630 فريقا طبيا بما يقارب 1250 فردا طبيا، يضم فرق متحركة من شقة إلى شقة بكافة مدن وتوابع المحافظة.

وقال «حطب»، إن الحملة تعتمد على فرق طرق الأبواب التي تنتشر في شوارع أحياء الإسماعيلية الثلاثة، وفرق متحركة في المراكز والقري لتحقيق أكبر انتشار لها، مستخدمة مكبرات الصوت «الميكروفونات» لحث المواطنين على المشاركة بالحملة.

فرق تطعيم ثابتة ومتحركة في القرى

وقال الدكتور علي حطب، إن هناك فرق التطعيم ثابتة بالمراكز والوحدات ومكاتب الصحة، وذلك للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بالمجان إضافة إلى فرق تجوب الشوارع والقرى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن التطعيم يستهدف رفع المناعة المجتمعية ضد نمطين من فيروسات شلل الأطفال، سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين في كل مناطق محافظة الإسماعيلية.

التنسيق مع رؤساء الأحياء

ووجه محافظ الإسماعيلية رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة والسكان، لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وتفقد «بشارة» قسم التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم نقل الملفات ورقيا وإلكترونيا من مركز طب أسرة حي السلام، بسبب تكدث الأعداد المسجلة بالمركز، إلي مركز طب أسرة العرايشية ممن هم قانطين بمنطقة العرايشية.