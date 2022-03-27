الهجرة: 102 طالب عائد من أوكرانيا لم يستوفوا شروط التخصص بالجامعات المصرية

أعلنت وزارتا الهجرة والتعليم العالي أن 102 طالب من المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بجامعات مصرية، لم يستوفوا شروط المواد المؤهلة للتخصص طبقًا لقانون الجامعات المصرية، وبذلك لن يتمكنوا من أداء الامتحانات المخصصة للطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين في استكمال دراستهم بمصر، وتم إبلاغ هؤلاء الطلبة بطبيعة موقفهم النهائي، عبر مجموعات واتساب وتليجرام وكذلك ممثل مركز وازرة الهجرة للحوار.

جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات «الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة».

1270 طالبًا وطالبة تقدموا بأوراقهم للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية

وكشفت وزارة الهجرة أن إجمالي من تقدموا بأوراقهم للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية وصل إلى 1270 طالبًا وطالبة، في الفترة من 14 مارس حتى ٢٤ مارس الجاري، لأداء اختباراتهم بكليات (الطب البشري جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس).

ومن جانبها، طالبت السفارة المصرية بأوكرانيا، الطلبة المصريين الذين يدرسون هناك ولديهم مشكلة في الحصول على كشف درجات أو سحب ملفاته من الجامعات الأوكرانية، أن يرسل بياناته إلى الموقع الالكتروني المخصص لذلك، وتم تنظيم مواعيد وأماكن أداء الاختبارات.

مواعيد وأماكن أداء الاختبارات

طلاب طب الأسنان سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، في التاسعة والنصف صباحًا، في مدرجات الطلاب بالدور (الأرضي - الأول – الثاني)، ويكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسـوف يتـم تـحـديـد المسـار إلـى مكـان أداء الامتحانات بلوحات إرشادية، ويتوجب على الطلاب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.

طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، في مدرج 290 والكـائن بـالمبنى الرئيسي بالكلية، وصالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالنسبة لطلاب الهندسة المعمارية بالكلية، على أن يكون دخـول الطلاب من بوابة رقم 6، ويتوجب على الطالب إحضار بطاقـة الـرقم القومي وصورة منهـا لتسليمها للأمن عند الدخول، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022، في الساعة العاشرة صباحًا، على أن يكون مقـر لجنـة الامتحـان بقاعات الامتحانات، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكليـة طـب قصر العيني، ويتوجب على الطـالـب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 30/3/2022، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A.

وسيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة، ويجب على الطالب إحضار اثبات الشخصية «جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول»، ويسدد الطالب مقابل الامتحانات للكلية التي يؤدي الامتحان بها في ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه.

وكانت وزارة الهجرة بدأت في تلقي طلبات الطلاب الدارسين بدولة أوكرانيا الراغبين في التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، بمقر وزارة الهجرة خلال الفترة من يوم 14 مارس وانتهي الخميس الماضي الموافق 24 مارس الجاري.