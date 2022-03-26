أول مصرية تحصل على فضية العالم في الرماية: فخورة بتكريم وزيرة الهجرة

قالت الطالبة هالة عتمان، أول مصرية وعربية حاصلة على الميدالية الفضية في بطولة العالم للرماية، إن السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة، تعتبر بالنسبة لها بمثابة «أم» أكثر من كونها وزيرة، وهي دائما تحتوي المصريين المقيمين في الخارج وتشجعهم، «أول ما عرفت إني جبت ميدالية استضافتني على طول في مكتبها وكان اللقاء حلو».

تفوق السيدات في رياضة الرماية

وأضافت «عتمان»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن البعض قد يظن أن رياضة الرماية خاصة بالرجال وحدهم، ولكن أثبتت السيدات تفوقهن فيها بشكل لافت للنظر ونجحن في تحقيق إنجازات عديدة فيها.

عتمان: أمارس الرماية منذ 7 سنوات

وأوضحت أنها تمارس تلك الرياضة منذ 7 سنوات وحققت ألقابا وميداليات، «أنا لعبت أخر موسم، ولعبت بطولة عالمية، البطولة كان تنظيمها على أعلى مستوى في العاصمة الإدارية الجديدة، ونزلت اتدربت مع المنتخب، وكنت بتمرن لوحدي مرتين في اليوم، لحد ما قررت أنزل البطولة».

وأكدت أن هناك بطولة ستشارك فيها وتنظمها مصر في شهر أكتوبر المقب، وستشارك أيضا في 5 بطولات أخرى في أوروبا، «أتمني أقدر أرفع علم مصر وأشرف بلدي، وبشكر السفيرة نبيلة مكرم على استقبالها لينا ومساندتها».