فيديو لسيدة تجبر رضيعة على تدخين سيجارة إلكترونية يثير الغضب بالسعودية

أثار مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، دهشة وغضب المواطنيين، بعدما ظهرت فيه رضيعة تُدخن سيجارة إلكترونية، مطالبين بضرورة محاكمة المسؤولين عن ذلك.

وفوجيء رواد مواقع التواصل ، فجر الأحد، بانتشار مقطع فيديو لا يعرف أحد توقيت نشره الأصلي، تجبر فيه سيدة «لا تظهر بوجهها» طفلة صغيرة أن تدخن سيجارة إليكترونية، وفقا لما نشرته صحيفة «الوطن» البحرينية.

سيدة مجهولة تجبر رضيعة على التدخين

واختلفت ردود الأفعال بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلا أن جميعهم طالبوا بضرورة معاقبة تلك المرأة التي لا زالت هويتها مجهولة، وأيضا علاقتها بتلك الطفلة، فيما ندد آخرون بتهاون الأسر في التعامل مع أطفالهم، بينما اكتفى البعض بالدعاء لتلك الطفلة التي حباها الله بأسرة مريضة، وفقا لتعليقاتهم بـ«تويتر».

مركز بلاغات العنف الأسري يرصد الواقعة

وفي السياق ذاته، رد مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة السعودية، على طلبات المواطنين حول ضرورة معاقبة تلك السيدة، مشيرا إلى أنه رصد تلك البلاغات المتداولة بشبكات التواصل الاجتماعي ، حول مقطع الفيديو التي قامت فيه امرأة بإجبار طفلة وهي تدخن سيجارة إلكترونية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يتم حاليا التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك المسألة»، مقدما الشكر إلى جميع الموطنين الذين اهتموا بالأمر.

ودشنت الممكلة العربية السعودية مركز بلاغات العنف الأسري، لمتابعة البلاغات والشكاوي من المواطنين عبر شبكات التواصل الرسمية، ويدار بكوادر نسائية سعودية متخصصة ومدربة يبلغ عددها 70 موظفة، بحسب صحيفة «واس» السعودية.

ويتخصص المركز في استقبال وتدوين ومتابعة بلاغات العنف الأسري والجسدي، النفسي، إلى جانب العنف الجنسي، واللفظي، والإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين، ويستهدف النساء بجميع الفئات العمرية، والأطفال دون سن 18سنة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.