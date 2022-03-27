أخبار السعودية.. سيناتور أمريكي يطالب بإعادة «الحوثيين» لقوائم الإرهاب

أدى استهداف «الحوثيين» لمحطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة النفط «أرامكو» بالسعودية، قبل يومين، إلى حالة من الغضب والاستنكار لهذا الحادث الإرهابي، الذي وصفته عدة دول غربية وعربية بـ«الخسيس»، وهو الأمر الذي جعل أخبار السعودية، تتصدر محركات البحث الشهيرة، لمتابعة التطورات الناتجة عن الحادث.

وضمن أخبار السعودية، طالب السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2022، بضرورة إعادة جماعة «الحوثي» إلى قائمة الإرهاب، قائلاً: «هدفنا في أمريكا إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب، مشددا على أن واشنطن كان يجب أن تلعب دوراً أكبر في مواجهة الحوثيين».

أخبار السعودية.. مصر وأمريكا تدينان الحادث

وأدانت عدة دولة عربية وغربية الحادث الإرهابي، وكان من بينها جمهورية مصر العربية، وأصدرت الخارجية المصرية بياناً، استنكرت فيه هجوم الحوثيين على المملكة العربية السعودية، واصفة الهجوم بأنه خسيس، ومعلنة دعمها ووقوفها الكامل جنباً إلى جنب مع المملكة.

وحول آخر أخبار السعودية بشأن الحادث، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الهجوم الحوثي على المرافق المدنية خاصة الهجوم الذي استهدف وحدة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة «أرامكو»، متهماً إيران بوقوفها خلف الهجمات الحوثية التي استهدفت السعودية والإمارات.

صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة

وشنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، هجوماً على منشآت شركة النفط السعودية «أرامكو» في جدة باستخدام دفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، بحسب ما أعلنته الحركة، وهو الأمر الذي أكده التحالف العربي بقيادة السعودية، معلنا ًأنه سوف يرد في الوقت المناسب.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توضح الأضرار الناتجة عن الهجوم الإرهابي لجماعة الحوثي، خاصة تصاعد ألسنة النيران وسحابة كبيرة سوداء من الأدخنة، وأدى إلى إحداث اضرار في البينة التحتية والمنشآت موقع الحادث.