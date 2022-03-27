افتتاح مشروع تطوير معمل الكروموسومات والبيولوجيا الجزيئية بأسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشروع تطوير معمل الكروموسومات والبيولوجيا الجزيئية STDF12457، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان مسعد زكي، عميدة معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور محمد جلال مصطفى النجار، مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام، والدكتورة أسماء محمد زهران، مدير الجودة بمعهد جنوب مصر للأورام .

النهوض بالمنظومة الصحية

وفي كلمته، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالتطور المعملي والبحثي داخل معهد جنوب مصر للأورام، والذي يأتي متماشيا مع حرص القيادة السياسية على النهوض بالمنظومة الصحية بمصر والمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الأورام في إطار «رؤية مصر 2030» التي تهدف لتحقيق منظومة صحية شاملة بحلول 2030، لتشمل كافة مناحي الخدمات الصحية لجميع المصريين.

المعهد الوحيد لاختبارات الكروموسومات

كما أوضحت الدكتور إيمان مسعد أن المعمل يعد الوحيد في صعيد مصر الذي يقدم اختبارات الكروموسومات، والتى تلعب دورا كبيرا فى تشخيص العديد من أمراض الدم السرطانية، كما أن له دور كبير في متابعة العلاج لبعض أمراض الدم السرطانية.

دور المعهد في تشخيص الأمراض

كما يوفر المعمل العديد من الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية، ونشر الخدمات للمجتمع من خلال البحوث الطبية الحيوية لأطباء معهد جنوب مصر والعديد من الكليات، حيث يقوم المعمل بعمل اختبار فحص الكروموسومات لمرضى اللوكيميا الحادة وعمل تقنية التهجين المشبع للكرموسومات التي لها دور في تشخيص الأمراض السرطانية.