رئيس البرلمان العربي يلتقي مدير منظمة برلمانيون جنوب شرق آسيا ضد الفساد 

التقى صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع معالي الدكتور فاضلي زون رئيس منظمة برلمانيون جنوب شرق آسيا ضد الفساد ونائب رئيس المنظمة البرلمانية العالمية لمكافحة الفساد، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن دور البرلمانيين في مكافحة الفساد، والتعاون المؤسسي بين البرلمان العربي وهاتين المنظمتين المعنيتين بمكافحة الفساد، وكذلك التعاون مع المنتديات البرلمانية الآسيوية، مثل المنتدى البرلماني لآسيا والمحيط الهادئ، والجمعية البرلمانية الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

جاء هذا اللقاء على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها جمهورية إندونيسيا في مدينة بالي.

واستعرض "العسومي" مع الدكتور "زون" بعض آليات العمل المقترحة خلال الفترة القادمة، على نحو يمكن من خلاله تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم قضايا الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل الرئاسة الإندونيسية الحالية لمجموعة العشرين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن آليات تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال من خلال بعض المبادرات المشتركة.

من جانبه، أعرب الدكتور "زون" عن تقديره للبرلمان العربي والدور الذي يقوم به، مؤكداً على حرصه الشديد على اللقاء مع وفد البرلمان العربي برئاسة "العسومي" خلال فترة تواجده في إندونيسيا، معرباً عن حرصه على توثيق علاقات التعاون مع البرلمان العربي. كما استعرض الدكتور "زون" بعض القضايا المتعلقة بدور البرلمانيين في مكافحة الفساد، وذلك بحكم المنصبين الإقليمي والدولي اللذين يشغلهما في هذا السياق.