بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط ودار المعارف.. خصم 20% على الإصدارات

التقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه بمقر الجامعة الكاتب الصحفي سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين العرب، لبحث سبل التعاون ودعم أنشطة وبرامج الدار بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد نجم مدير عام التحرير والمشرف على قطاع النشر، والكاتب الصحفي أحمد النومي عضو مجلس إدارة دار المعارف ونائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر».

برتوكول تعاون بين جامعة أسيوط ودار المعارف

وأعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن اللقاء شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر والمركز العربى للبحوث والإدارة «أراك»، إيمانا من هذه الأطراف بأهمية نشر العلم والثقافة في حياة الفرد والمجتمع، ورغبة في مجالات نشر العلم والثقافة والانتفاع المشترك بإمكانات ونشاطات كل منهما بما يحقق المصالح والقواعد المشتركة لكليهما الأمر الذى يعود على الطلاب والعاملين بالجامعة بالنفع العام.

خصم %20 على كافة المطبوعات

وينص البروتوكول على منح كل طالب أو باحث مقيد بالجامعة خصما قدره 20٪ على كل منشورات ومطبوعات دار المعارف وكل الكتب التي تقوم بتوزيعها بموجب كارنيه الكلية، وقيام المؤسسة بعمل معرض دائم فى خدمة الجامعة مقابل خصم على منتجات المعرض قدره 20٪ وتقوم الجامعة بتوفير مكان للمعرض، إمكانية تقسيط المبيعات على سنة بدون فوائد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

اقامة ندوات وحلقات نقاشية

كما ينص البروتوكول على التنسيق بين الطرفين لإقامة ندوات أو حلقات نقاشية علمية وبحثية وثقافية وفكرية وأدبية أو نقدية أو ثقافية، لعرض ومناقشة كتب المؤلفين أو المحققين الصادرة لهم عن دار المعارف، والتي على استعداد لطبع الكتب والمصادر والمراجع الدراسية وتوزيعها فى جميع كليات الجامعة نشرا مشتركا مع المؤلفين أو المترجمين، كما أنها على استعداد لطبع ونشر وتوزيع أى كتب أو منشورات خاصة بالجامعة.

نشر الوعى والثقافة من خلال فروعها

وأشار رئيس مجلس إدارة دار المعارف – خلال اللقاء – الى بعض أنشطة الدار وبرامجها في نشر الوعي والثقافة من خلال فروعها بشتى أنحاء الجمهورية، والتي وصلت إلي 21 فرعاً من أسوان إلى العريش، إذ تقدم لأبناء مصر الخدمات الثقافية كما تقدمها لأبناء الوطن العربي عن طريق موزعيها المنتشرين في الدول العربية.