«صوموا تصحوا».. هل يطهر الصيام الجسم من السموم والميكروبات؟

أكد الدكتور محمد رمضان الجوهري، أخصائى سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو الجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضم، أن الصيام له العديد من الفوائد المهمة التي تساعد الجسم على التخلص من الميكروبات والسموم المختلفة، قائلا: «له فوائد عديدة عند اتباعنا للنصائح الغذائية السليمة في هذا الشهر الفضيل، ومن أهم هذه الفوائد تخليص الجسم من السموم».

صيام شهر رمضان 2022

وأضاف في تقرير صادر عن القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن السموم توجد حول جسم الإنسان في كل مكان، فضلاً عن أن مصادرها تتنوع سواء في الماء أو فى الهواء وأيضا في الطعام، خاصة فى المدن الصناعية والمدن الكبيرة الملوثة بعوادم السيارات والمصانع، بجانب وجودها في الطعام بسبب المبيدات والمواد الكيميائية والمواد الحافظة والنكهات والألوان الصناعية بجانب تلوث المياه بصرف المصانع واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.

ومن مصادر التلوث بالسموم أيضا انتشار الجراثيم والفيروسات والميكروبات المختلفة، لافتا إلى أن الجسم يتخلص من السموم بشكل أساسي من خلال الكبد، ويتم تحويل السموم لمركبات غير سمية تذوب في الماء، ومن ثم إخراجها عن طريق الكلى إلى خارج الجسم، لافتا إلى أن بعض السموم يتعذر على الجسم إخراجها كليا، فتتراكم بالجسم وتشكل خطرا وضررا كبيرين وتهديدا للصحة.

صوموا تصحوا.. فوائد الصيام فى تخليص الجسم من السموم

وقال إن الصيام يساعد الجسم بشكل عام في العديد من العمليات، والتي بدورها تعود بالنفع على الجسم ومساعدته في التخلص من السموم بشكل أكبر، لافتا إلى أن الصيام عن الطعام والشراب والدواء، يعمل على تقليل خطر دخول السموم للجسم، وعدم تناول الطعام والماء في ساعات الصيام يمنح فرصة لأعضاء الجسم المختلفة للتخلص من السموم الموجودة فيه بمختلف أنواعها، وذلك بدلا من الانشغال في هضم الطعام والتخلص من بقاياه.

التخلص من السموم في رمضان

وتابع الباحث أن التخلص من السموم في الجسم عن طريق الغذاء يعتمد على ثلاثة محاور أساسية:

- التأكد من اتباع نمط غذائي كامل ومتوازن لكى يساعد الجسم صحيا بشكل عام.

- تقوية الجهاز المناعي لزيادة كفاءته وقدرته على محاربة السموم.

- التأكد من سلامة الأغذية والأطعمة المتناولة ليتم تقليل مصادر هذه السموم.