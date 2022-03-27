مصرع شيقين وإصابة اثنين في انقلاب سيارة على الطريق الساحلي بمطروح

لقي شقيقان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، بينهما ابن عمهما، إثر انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث في منطقة العلمين، ونُقل المصابان إلى مستشفي العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا الحادث

وإستقبلت مستشفي العلمين النموذجى، اليوم الأحد، ضحايا حادث السيارة وهما محمد طلال عيسي، وقدورة طلال عيسي جثين هامدتين، وبفحصهما تبين أنهما شابان في العشرين من عمرهما، وجرى التحفظ على الجثمانين داخل ثلاجة الموتى بالمستشفي، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، كما إستقبلت المستشفي المصابين عمر محمد عيسي شاب عشرينى إبن عمهم مصاب بكدمات وسحجات وإشتباه ببعض الكسور في الجسم، والشاب محمد منصور جمعه، مصاب بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة في الجسم.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وإنتقلت إلى موقع حادث سيارة طريق مطروح مباحث قسم شرطة العلمين وضباط الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وجارى فحص الحادث، للتعرف على أسباب وقوع الحادث والمشف عن ملابساته، ورفع تقرير مفصل للنيابة العامة والتى تولت التحقيق.

وتشير التحريات الأولى حول الحادث أن الأربعة كانوا في طريقهم لشراء عجول للذبح حيث أن عائلتهم تعمل في الجزارة في مدينة مرسي مطروح وهم من أبناء قبيلة الشرصات من قبائل أولاد على في محافظة مطروح وإنقلبت بهم السيارة خلال السفر على طريق مطروح إسكندرية.