الهند تخطط لزيادة استيرادها لفحم الكوك الروسي رغم استمرار العقوبات

قال وزير التعدين الهندي رامشاندرا براساد سينغ، إن بلاده تخطط لزيادة وارداتها من فحم الكوك الروسي، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».

وأضاف «سينغ» في مؤتمر عقد في نيودلهي أن الهند تتجه نحو زيادة واردات فحم الكوك من روسيا، لافتًا إلى أن بلاده تخطط وارداتها من فحم الكوك الروسي، باعتباره المكون الرئيسي في إنتاج الصلب، وفقًا لتصريحات له نقلتها عنه صحيفة «بيزنس توداي» الهندية.

الهند استوردت 4.5 مليون طن فحم من روسيا

وكشف الوزير الهندي أن بلاده استوردت بالفعل 4.5 مليون طن من دولة روسيا الاتحادية، لكنه لم يحدد عن أية فترة زمنية تم خلالها استيراد هذه الكمية من موسكو.

ولفتت الصحيفة الهندية إلى أن دولة روسيا الاتحادية تحتل المرتبة السادسة باعتبارها أكبر مورد لفحم الكوك والفحم الحراري للهند على مستوى العالم.

استيراد الفحم بالعملتين الروسية والهندية

وأوضحت الصحيفة الهندية، وفقًا لعدد من المضاربين في البورصات، أن روسيا قد تبدأ في تقديم أسعار أكثر تنافسية للمشترين الصينيين والهنود، خاصة في ظل احجام عدد كبير من العملاء الأوروبيين وغيرهم عن شراء موارد الطاقة المختلفة من روسيا بسبب العقوبات ومنها فحم الكوك.

وشدد المضاربون، وفقًا لتصريحاتهم للصحيفة الهندية، على ضرورة وأهمية أن تتم هذه التعاملات التجارية بين روسيا والهند باستخدام الروبل والروبية.

وكانت عدة دول غربية فرضت حزمة من العقوبات المالية والاقتصادية على الجانب الروسي، بعد شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا فجر الخميس 24 فبراير الماضي، أبرزها حظر الطيران الروسي في عدة بلدان، وكذلك إخراج موسكو من نظام التحويلات المالية العالمية «سويفت» إضافة إلى تجميد عدد كبير من أرصدة البنوك التي تدعمها الحكومة الروسية، كما تم فرض عقوبات على عدد من الشخصيات ورجال الأعمال المقربين للرئيس الروسي والداعمين له في حربه ضد أوكرانيا، وهو ما ردت عليه موسكو بفرض مجموعة من العقوبات المتبادلة مع هذه الدول.