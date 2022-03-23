أسعار الفائدة في البنوك المصرية 2022.. العائد يصرف شهريا

بحث عدد كبير من المواطنين خلال اليومين الماضيين عن أسعار الفائدة في البنوك المصرية، وعن أكثر الشهادات الربحية للادخار بها، والبنوك التي تطرحها، وجاء ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري متمثل في لجنة السياسة النقديـة للبنك خلال اجتماعهـا الاستثنائي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.

أعلى أسعار الفائدة في البنوك المصرية

وعقب إعلان لجنة السياسة النقدية، رفع سعر الفائدة، قرر كلا من بنك مصر والبنك الأهلي المصري طرح وعاءًا ادخاريًا جديدا ليكون أعلى شهادات الادخار في البنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%، والتي تقدر مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، على أن يكون الصرف الفوائد شهريا.

عائد أسعار الفائدة في البنوك

واستقرت أسعار الفائدة في البنوك المصرية للشهادات الادخارية في جميع البنوك، والتي يبدأ العائد الخاص بها من 6% وحتى 11%.

وعن أسعار الفائدة في البنوك المصرية الأخرى على شهادات الادخار، ففي البنك التجاري الدولي CIB، تتراوح بين 9.5% لأجل من 3 سنوات، و10.5% لأجل 5 سنوات، و11% لأجل 10 سنوات، وتصرف العوائد خلال فترات «شهري، ربع سنوي، نصف سنوي»، على أن تحتسب الفائدة في حالة الصرف شهريا بقيمة 9% فقط، وفي حالة الربع سنوي 9.75%، وفي حالة النصف سنوي بـ10%.

ويطرح بنك HSBC شهادات ادخار للمواطنين مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 10%، مع إمكانية صرف العائد شهريا، وضمه للحساب الجاري أو حساب التوفير، إذ يمكن استرداد قيمة الشهادة عقب 6 أشهر من يوم إيداعها.

3 شهادات استثمارية في بنك الاسكندرية

ويقدم بنك الإسكندرية 3 شهادات استثمارية، أهمها شهادة «إليكس ستار» وهي شهادة ذات العائد الثابت، بسعر الفائدة 11%، والشهادة متوفرة بمختلف العملات المحلي والأجنبي.