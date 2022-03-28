كل ما تريد معرفته عن متحور أوميكرون الخفي.. ضرب الصين وعزل الملايين

تعيش الصين حالة مضاعفة من الخوف عقب نحو عامين من ظهور فيروس كورونا لأول مرّة في العالم داخل حدودها وتحديداً مدينة ووهان، إذ تشهد الصين حاليا إغلاقا لعدد من مقاطعاتها ومنع التجمعات من جديد، في مشهد يعيد للأذهان بدايات ظهور الفيروس التاجي، وذلك عقب اجتياح متحور «أوميكرون الخفي» البلاد وتسجيل أرقام إصابات قياسية، وفقاً لما نقلته عدد من وسائل الإعلام العالمية والمحلية الصينية، وتسعى بكين إلى تجنب الوصول إلى الوضع في هونغ كونغ، حيث تكتظ المستشفيات بسبب ارتفاع عدد المصابين بمتحور فيروس كورونا.

معلومات عن متحور أوميكرون الخفي

- قال عدد من علماء جامعة طوكيو باليابان إن متحور أوميكرون «الخفي»، يمكن أن يتسبب في إصابة أكثر خطورة من النسخة الأصلية للسلالة.

- أظهرت الدراسات أنّ متحور أوميكرون الخفي، قد يكون قادرا على تجنب بعض العلاجات.

- عزلت الصين عشرات الملايين من شعبها خاصة في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد.

- بحسب وزارة الصحة الصينية فإن متحور أوميكرون الخفي إصاباته دون أعراض وطفيفة.

- لا يحتاج معظم المصابين إلى علاج مكثف جدا، ودخولهم إلى المستشفى يتسبب في إهدار الكثير من الوقت والموارد الطبية.

نتائج مطمئنة لمتحور أوميكرون الخفي

ورغم الانتشار السريع لمتحور أوميكرون الخفي، في ظل اعتقاد الكثيرين بأن جائحة فيروس كورونا انتهت، إلاّ أنّ نتائج دراسة جديدة أجريت على متحور أوميكرون الخفي كشفت نتائج تعد مطمئنة، حيث إنّ غالبية الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة وأصيبوا بمتحور أوميكرون الخفي من صغار السن ولم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما لم تكن حالتهم خطيرة، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

ويشار إلى أنّ خبراء الصحة لم يبدو قلقاً شديداً فيما يتعلق بمتحور أوميكرون الخفي وشدة إصابته، كما أنّه لا تزال الإصابات به في الولايات المتحدة وبريطانيا محدودة للغاية.