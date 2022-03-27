إصابات كورونا اليوم في الصين: 1217 حالة «محلية العدوى» و37 وافدة

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، 1217 حالة إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في البر الرئيسي للبلاد، أمس السبت، وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، أن 1071 حالة تم تسجيلها في جيلين، و47 حالة في شنجهاي، و28 حالة في لياونينج، و16 حالة في تيانجين، و14 حالة في خنان، و10 حالات في خبي.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 37 حالة وافدة مصابة بالفيروس، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، أطلقت شنجهاي، أمس السبت، جولة جديدة من الفحص على مستوى المدينة باستخدام كل من اختبار الحمض النووي واختبار المستضدات وسط أحدث جهود لها لاحتواء تفشي الفيروس.

كوريا الجنوبية تسجل 282 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 318130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و282 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11162322 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 14899 حالة وفاة.

وتلقى 32.63 مليون شخص من إجمالي سكان كوريا الجنوبية أو 63.6% جرعات لقاح كورونا المعززة، فيما بلغ عدد من أكملوا التطعيم ضد الفيروس 44.47 مليونا، ما يمثل 86.7%، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية

الهند تستعد لاستئناف الرحلات الجوية الدولية اليوم

وفي الهند، تستعد السلطات لاستئناف الرحلات الجوية الدولية، اليوم الأحد، بعد انقطاع دام عامين، فيما أشار موقع «هندوستان تايمز» الهندي، إلى أن الخطوة جاءت وسط توسيع عمليات التطعيم ضد الفيروس عالميا.