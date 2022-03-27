الجيش والشرطة يشنان حملة للبحث عن الزراعات المخدرة بسيناء

نفذت عناصر حرس الحدود، بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني، وعناصر من وزارة الداخلية، حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، إذ نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير (555) فدانًا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، بالسهول ذات التضاريس الوعرة، والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرًا لطبيعتها الجغرافية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة، والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية، وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

وأسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة، حيث تم ضبط (54) طنًا من نبات البانجو الجاف، (280) كيلو جرامًا من بذور البانجو، (245) كيلو جرامًا من بذور الخشخاش، (114) طنًا من بودرة البانجو، (17) طنًا من الهيدرو الجاف، (401) كيلو جرام من بودرة الحشيش، (481) فرشًا للحشيش، (306) كيلو جرامات من الحشيش المفروم، و(50) كيلو جرامًا من بذور الهيدور المخدر، (10) مصانع للحشيش بمشتملاته، و(2) مكبس حشيش و(29) زجاجة من مادة الكتامين المخدرة، كما تم العثور على رشاش كلاشنكوف وبندقية آلية و(1800) من الذخائر مختلفة الأعيرة.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.