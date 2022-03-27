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«الصحة» تعلن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: آمن ومجاني

لا يمثل أي خطورة على صحة الأطفال

كتب:

محمد عدلي
12:20 م | الأحد 27 مارس 2022
حملات التطعيم.. صورة أرشيفية

حملات التطعيم.. صورة أرشيفية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم، بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بمركز طب الأسرة بميدان المحكمة في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

تطعيم شلل الأطفال آمن ومجاني

وأضاف عبدالغفار أنّ التطعيم سيكون للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وسيكون مجاني وآمن، مؤكدًا أنّه لا يمثل أي خطورة على صحة الأطفال.

فرق صحية ثابتة ومتحركة

وقال القائم بأعمال وزير الصحة إنّ حملة تطعيم شلل الأطفال ستكون بفرق صحية ثابتة داخل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة، كما ستكون هناك فرق متحركة تجوب الشوارع لتطعيم الأطفال، ضمن الحملة التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 30 مارس 2022.

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محمد عدلي
بقلم محمد عدلي

محرر بقسم الاخبار، حاصل علي ليسانس الآداب في الإعلام قسم صحافة من جامعة سوهاج عام 2017.