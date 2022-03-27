المهلة الأخيرة لتقديم الإقرارات الضريبية دون غرامات الخميس

تنتهي مهلة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم الإقرار الضريبي عن العام الماضي 2021 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من الممولين والأفراد يوم الخميس المقبل الموافق لـ 31 مارس الحالي، بينما تنتهي نفس المهلة للأشخاص الطبيعية والتجار والمؤسسات والشركات حتى نهاية شهر إبريل المقبل دون توقيع غرامات أو فرض عقوبات على المتقاعسين عن تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة وفقاً لقانون الضرائب.

طوارئ في الضرائب لتلقي الإقرارات من الممولين الأفراد

وأعلنت مصلحة الضرائب العامة، حالة الطوارئ في جميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها بجميع المحافظات، لتلقي الإقرارات الضريبية من الممولين الأفراد سواء بالطرق التقليدية في المصالح الضريبية، أو تقديم الإقرارات عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفتت إلى أن كل الإقرارات الضريبية تقدم إلكترونيًا للتسهيل على الممولين على مدار الـ24 ساعة، ويمكن تقديم الإقرار وفقًا للطرق التقليدية للتيسير على الممولين.

غرامة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي

وأصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب القرار رقم 30 لسنة 2022 متضمنًا حزمة من التعليمات التنفيذية، منها استمرار العمل بكل المناطق الضريبية، ومأموريتها التابعة في الإجازات الرسمية حتى يوم الخميس المقبل، وأن يستمر العمل حتى السادسة مساءً كل يوم منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ22 مارس، وحتى نهاية يوم عمل الخميس المقبل الموافق لـ31 مارس الحالي.

واعتبرت مصلحة الضرائب يومي الجمعة الماضي الموافق لـ 25 مارس ويوم السبت الماضي الموافق لـ26 مارس أيام عمل عادية حتى يتسنى لمصلحة الضرائب المصرية، تقديم كافة التسهيلات اللازمة والدعم الفني للممولين عند تقديم الإقرارات الضريبية دون تأخير حتى لا يتعرضون إلى غرامات مالية أو عقوبات.

ووفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد يصل الحد الأدنى للغرامة المالية في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي نحو 3 آلاف جنيه، بينما لا تزيد العقوبة عن مليوني جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي من الأساس.