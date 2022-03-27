المطربة قمر: أنا امرأة بـ100 راجل.. شاء القدر أن أكون أما وأبا لأولادي

وجهت المطربة اللبنانية قمر، رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، معبرة عن حبها الشديد لأولادها، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي واجهته خلال الفترة الماضية، بعد ولادتها لابنتها الثانية دون معرفة هوية الأب.

وكتبت اللبنانية قمر عبر خاصية الاستوري: «بالرغم من كل الأسى والظلم اللي اتعرضت له بحياتي أنا اليوم بقول الحمدلله على النعمة وعلى الضمير والقلب والإحساس والحنية والإنسانية يلي بعدها جواتي، ومافي شئ بيقدر يغيرها لأن هيدا الشي النظيف والحلو بيخلق مع الإنسان أو ما يخلق من الأساس».

قمر اللبنانية تعبر عن حبها لطفليها

كما أعربت المطربة اللبنانية، عن حبها الشديد لأطفالها وارتباطها بها مضيفة: «الحمدلله أولادي هني كل شيء بحياتي هنى أساس حياتي وأنا بستمد قوتي وصبري منهم، الحمد لله الذي أكرمني بطفلين حلوين من برا ومن جوا الله يحميهم، هما شمعة حياتي المنورة ونور عيوني وكل شيء بحياتي».

قمر: يكفيني إني ما كنت أنانية مثل بعض المشاهير

واختتمت كلامها قائلة: «آخر شيء بدي قولوا إنه شاء القدر إني أكون أم وأب لأولادي جيمي ولونا، وهذا الشيء يرفع رأسي في لأني امرة بمية رجال، وبيكفي إنو ما تخليت عن أولادي كرمال حالي أو نفسي وسعادتي وشهرتي وبيكفي إنو ما كنت أنانية وبحب حالي مثل بعض المشاهير».

المطربة اللبنانية تثير الجدل بسبب هوية والد ابنتها

وكانت قمر أثارت كثيرا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنجاب ابنتها الثانية، رافضة الإعلان عن والد ابنها، وهو ما اضطرها في النهاية للرد على ذلك الهجوم ونشر صورة لجواز السفر الأمريكي الخاص بابنتها كاشفة عن هوية والدها مهدي الغندور.