مهدي غندور زوج قمر اللبنانية يتصدر التريند.. فما القصة؟

يبحث عدد كبير من الجمهور عن مهدي غندور، زوج الفنانة اللبنانية قمر، بعد إثارتها الجدل خلال الساعات الماضية، وإنجابها ابنتها الثانية دون الكشف عن هوية زوجها، مما تسبب في هجوم الجمهور عليها، وتصدرت تريندات السوشيال ميديا.

قمر اللبنانية تكشف عن والد طفلتها

الفنانة قمر اللبنانية خرجت عن صمتها، وكشفت عن هوية والد ابنتها من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، إذ نشرت صورة من جواز السفر الأمريكي الخاص بابنتها عبر خاصية الاستوري، وعلقت: «هنيئا للمظلوم اللي عند ربه بريء، لكل الناس اللي عم يحكو ويكبو حكي شمال ويمين ويقول عني حكي طالع نازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش معروف مين والدها».

مهدي غندور زوج قمر ووالد طفلتها

وتابعت: «هايدا جواز سفر ابنتي الأمريكي، وهذا اسم والدها أتمنى أن ينشغل كل شخص بنفسه.. لونا مهدي الغندور.. الله يبعتلك أيام حلوة».

وكانت قمر قد تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب ابنتها، ووصفها بلقب «أم عزباء»، ولكنها علقت على تلك الانتقادات أنها لا تمتلك مشكلة أن تكون أم عزباء، وأنها لا تهتم بتلك الانتقادات، موضحة أن هذا الهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضدها.

قمر ترد على مهاجميها

وكتبت قمر رسالة إلى جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «أغلبية العرب صايرين يحللوا ويحرموا وأسئلة غريبة بتوصلني عن حياتي، لكم الحق تنتقدوا شغلي ولكن حياتي خط أحمر، حابين تعرفوا مين أبو الطفل وأنا حامل من مين لا أحد يتدخل، اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة بإرادة الله، من أنتم حتى تحكموا على روح خلقها الله أو تحرموا وتحللوا خلق الله، أنا ما عندي مشكلة أكون single mother».