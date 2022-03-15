نور اللبنانية: أحببت شخصية «ماغي» في «راجعين يا هوى» لأنها حقيقية

تشارك الفنانة اللبنانية نور في مسلسل «راجعين يا هوى» المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022 مع الفنان خالد النبوي، إذ تجسّد خلال أحداث العمل دور طبيبة نفسية تدعى «ماغي» ولكنها تعاني هي الأخرى من صراعات ومشاكل نفسية.

قصة مسلسل «راجعين يا هوى»

وتدور أحداث مسلسل «راجعين يا هوى» في إطار اجتماعي حول «بليغ أبو الهنا» ويؤدي دوره الفنان خالد النبوي الذي يخسر جميع أعماله في أوروبا ويعود إلى مصر مثقلا بالديون، محاولًا الحصول على إرثه ولم شمل عائلته، وفي تلك الأثناء يتذكر حبه القديم ويدخل في علاقة جديدة مع الدكتورة ماغي.

نور: سعيدة بالعمل مع خالد النبوي

وأعربت نور عن سعادتها البالغة بالمشاركة مع خالد النبوي، إذ قالت خلال لقاء لها في برنامج «MBC Trending»: «أنا مبسوطة جدا إني بشتغل مع خالد النبوي لأن دي أول مرة نشتغل مع بعض، خالد عامل شخصية حلوة جدا، وأغلب مشاهدي معاه، فمبسوطة جدا بالتجربة دي».

كما تحدثت نور خلال اللقاء عن تفاصيل شخصية «ماغي» التي تجسدها ضمن أحداث العمل: «أنا بجسّد دور ماغي طبيبة نفسية ولكن عندها صراعات نفسية ومشاكل خاصة بيها، زيها زي الناس اللي بيجولها ويمكن أكتر».

وتابعت نور اللبنانية: «أكتر حاجة حباها في الشخصية إنها حقيقية، وفيها كل الحاجات الحلوة والوحشة اللي في أي بني أدم حتى لو دكتور، وتصرفه أحيانا بعيدا أنه دكتور فهو بيتصرف كإنسان طبيعي، وماماتها بتقفشها أنها ساعات بتكدب وبتحور بس الشخصية مكتوبة حلو جدا، والمسلسل عائلي بامتياز، وبيتكلم الشخصيات الموجودة في المجتمع».

ويضم مسلسل «راجعين يا هوى» مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم خالد النبوي، وأحمد بدير، وأنوشكا، ونور، ووفاء عامر، وهنا شيحة، ومحسن محيي الدين، ومادلين طبر، وإسلام إبراهيم، وغيرهم من النجوم، قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.