«الإسكان» تكشف الأشخاص المسموح لهم بالحجز في مشروع جنة للشقق

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه جرى الانتهاء من حجز الوحدات العقارية في سكن مصر ودار مصر، واليوم في التاسعة صباحا، جرى فتح باب حجز الوحدات السكنية في مشروع جنة، ويستمر حتى غد قبل الساعة الثانية عشرة، مبينا أن من دفع جدية الحجز من قبل، هو فقط القادر على الدخول على الموقع للحجز، وليس مفتوحا أمام الجميع، مؤكدا أن 6500 فرد الأسبوع الماضي، حجزوا عبر موقع الوزارة.

المسموح لهم بالتقدم للحصول على الوحدة

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية مذاعة عصر اليوم الأحد في برنامج «اليوم»، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الأشخاص الذين دفعوا أموال جدية الحجز في الشهر الماضي ورفعوا أوراقهم سيكونون قادرين على حجز الوحدات السكنية في مشروع جنة، مبينا أن التقديم إلكترونيا فقط عبر 3 خطوات ولا يوجد حجز بالطرق الورقية ويمكن للشخص إذا واجه مشكلة التواصل مع خطوط الشكاوى أو مشاهدة فيديو يشرح هذا الأمر مدته دقيقة ونصف.

عدد الوحدات المطروحة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الأسبوع الماضي شهد تزاحما على الدخول على موقع وزارة الإسكان، مطالبا بمنع فتح الموقع من أكثر من جهاز حتى لا يصبح الموقع ثقيل التحميل، مشيرا إلى أن الشخص سيتم توجيهه إلى مكان تملك الوحدة العقارية حيث سيدفع 20% فقط وبعدها سيتم تسليم الوحدة، مؤكدة أنه تم طرح 18500 وحدة من بينها 6400 وحدة لمشروع جنة.