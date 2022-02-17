4 حالات يُلغى فيها حجز وحدات سكنية في مشاريع جنة وسكن ودار مصر

انطلق أول أمس الثلاثاء ماراثون حجز وحدات الإسكان المتوسط للمشاريع الثلاث «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، وتستمر فترة الحجز من 15 فبراير إلى 8 مارس المقبل، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن يُسدد ثمنها على 30 عامًا.

حالات يُلغى فيها تخصيص الوحدات السكنية

وحددت وزارة الإسكان مجموعة من الحالات يُلغى فيها تخصيص الوحدات السكنية، وجاءت تلك الحالات كالتالي:

1. عـدم استكمال سداد باقي مقـدم الحجز أو مبلـغ الصيانة قبل التعاقد، ومن ثم سحب الوحـدة المخصصة للعميل.

2. عدم التعاقد أو استلام المُتقدم الوحدة السكنية بعد التعاقد خلال الفترة المُحددة بكراسة الشروط.

3. عدم الالتزام والمخالفة لأي شرط من الشروط الواردة بكراسة الشروط.

4. عــدم استكمال الإجراءات اللازمة عند تعليق أو رفـض الطلب لدى الصندوق أو جهــة التمويل خلال فترة 30 يوم عمل.

5. بناء على طلب المُخصص له الوحدة.

أماكن الوحدات السكنية للمشاريع الثلاث

وجاءت الوحدات السكنية للمشاريع الثلاث في 15 مدينة على مستوى الجمهورية، وطُرحت وحدات خاصة بوحدات «سكن مصر» في (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط – الشروق)، أما وحدات «دار مصر» فجاءت في مدن: (السادات - و15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، بينما وحدات مشروع «جنة» في مدن: (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق – العبور).

مقدم جدية الحجز الخاص بكل وحدة

ويبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالوحدات السكنية الخاصة بمشروع «سكن مصر» 40 ألف جنيه، فيما يبلغ مقدم وحدات مشروع «دار مصر» 60 ألفًا، بينما يبلغ المقدم الخاص بوحدات مشروع «جنة» 80 ألف جنيه.