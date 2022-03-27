حجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي.. رابط شقق جنة مصر 2022

يشهد الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال هذه الساعات، عمليات حجز وحدات صندوق الاسكان الاجتماعي، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة» داخل المدن الجديدة، حيث يتم حجز الوحدات السكنية المطروحة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، رابط حجز شقق جنة مصر 2022، وفقا لما صدر في بيان عن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما يلي:

رابط حجز شقق جنة مصر 2022

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يمكن للمواطن الراغب فى حجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعى، زيارة رابط حجز شقق جنة مصر 2022، من خلال الضغط هنــا.

ويمكن للعميل الراغب في حجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اتباع عدد من الخطوات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان، وتتمثل فيما يلي:

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- الضغط على حجز شقق جنة مصر 2022.

3- الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال البيانات.

4- الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار.

5- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات.

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

8- الضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.

المدن المطروح بها شقق جنة مصر 2022

(مدينة 6 أكتوبر، مدينة المنيا الجديدة، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة الشروق، مدينة العبور)، على أن يتم سداد قيمة شقق جنة مصر 2022، من خلال أقساط شهرية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3% و8%، وتقسيط يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.