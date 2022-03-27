مستوطنون يقتحمون فندقا بالقدس المحتلة

اقتحم مُستوطنون، اليوم الأحد، فندقًا في مدينة القدس المُحتلة، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مُحاميًا من داخل الفندق.

وقال شهود عيان، إن المُستوطنين اقتحموا فندق البتراء الواقع بميدان عمر بن الخطاب والمملوك لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، والمُستأجر من قبل عائلة قرش في القدس المحتلة، واعتدوا على المتواجدين فيه تحت حماية شرطة الاحتلال، التي اعتقلت المحامي مدحت ديبة من داخل الفندق.

محاولات للسيطرة على ميدان عمر بن الخطاب

وأضاف شهود العيان، أن هذا الاقتحام يأتي ضمن المحاولات المستمرة من قبل المستوطنين والاحتلال الاسرائيلى وبدعم من الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على ميدان عمر بن الخطاب، وتغيير المعالم التاريخية لباب الخليل في البلدة القديمة بالقدس، حيث يعتبر المدخل الرئيسي للحجاج المسيحيين للوصول إلى كنيسة القيامة.

وأدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، في بيان صحفي، ممارسات المستوطنين المستمرة، التي تستهدف الوجود المسيحي والكنسي في المدينة المقدسة.

مطالبات بالتدخل الفوري لوقف الهجمات الاستيطانية

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس الدكتور رمزي خوري، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والعالم العربي والإسلامي والمسيحي بالتدخل الفوري لوقف هذه الهجمة الاستيطانية التي تعطي منحى دينيًا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي من شأنه أن ينذر بتصعيد خطير.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني الذي يواجه انتهاكات وعنصرية الاحتلال ومستوطنيه، اكتفى بالتعامل مع قضاياه بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، مُطالبًا العالم بالنظر إلى ما يُكابده الشعب الفلسطيني بعين العدل على أساس القوانين والشرعية الدولية.