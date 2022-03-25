البرلمان العربي يدين تهديد الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق نادي هلال القدس

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، القرار العنصري للاحتلال الإسرائيلي بشأن التهديد بمصادرة وإغلاق نادي هلال القدس، بحجج واهية، بوقف الخدمات والأنشطة التي يقدمها النادي على الصعيد الرياضي والثقافي والاجتماعي، والذي يأتي ضمن سياسة تهويد القدس التي تتبعها قوة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومحاولات إغلاق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس.

الاحتلال يهدد واحد من أعرق نوادي القدس

ويشدد البرلمان العربي على أن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة في ارتكاب سلسلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني نتيجة الصمت الدولي غير المبرر، ومن بينها هذه الجريمة التي تستهدف واحد من أعرق نوادي القدس لحرمان مئات الأطفال والشباب والأهالي من الاستفادة من خدمات وبرامج النادي.

وطالب البرلمان العربي الاتحادات الإقليمية والدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بالتصدي لهذا القرار العنصري وهذه السياسات الإجرامية التي تستهدف الرياضة في فلسطين، والعمل بكلِّ الطرق الممكنة لمحاسبة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم، ومعاقبة القوة القائمة بالاحتلال بإيقاف اتحادها عن العمل نتيجة هذه الجرائم.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني تخالف كافة القوانين الدولية

ويؤكد البرلمان العربي، أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد الرياضة الفلسطينية يشكل انتهاكا صارخاً لكافة القوانين الدولية والمواثيق الرياضية ومواثيق حقوق الإنسان ويجب التصدي لها.

وأعلن البرلمان العربي عن دعمه الكامل للسلطات الفلسطينية وإدارة نادي هلال القدس ولاعبيه وجماهيره، في وجه هذا الإجراء التعسفي الظالم، ويجدد البرلمان العربي دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني الأعزل والتصدي للمخطط الخبيث لتهويد مدينة القدس، حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.