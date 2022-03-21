قوات الاحتلال تعتلي سطح المسجد الإبراهيمي.. وحملة اعتقالات في القدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين، من اعتقالات، كما واصلت تعديها على المقدسات الإسلامية.

واعتلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، سطح «المسجد الإبراهيمي» بشكل مفاجئ، وقالت مصادر فلسطينية، نقلا عن مدير الحرم غسان الرجبي، إن جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية اعتلى سطحه بشكل مفاجئ، ومنعتهم من الوصول إلى المكان.

من جانبه، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، شابين فلسطينيين «عبدالله» و«أحمد الصياد» من بلدة الطور بـ القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهما بالضرب، وفقا لخما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين حاولا التسلل من غزة

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال فلسطينيين اثنين حاولا التسلل من شمال غزة، تجاه مستوطنات الغلاف وضبط بحوزتهما سكاكين.

سياسيا، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن الأمور على أرض الواقع تتدهور بشكل تدريجي، موضحا خلال لقائه في «رام الله» بوزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان بحضور سفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي دايبي، أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بإجراءاتها تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي.

أشتية: الأمور على أرض الواقع تتدهور بشكل تدريجي

وطالب أشتية، سنغافورة بالاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت المناسب، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي سياق آخر، شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في إحياء ذكرى ضحايا اعتداءات وقعت في مدرسة يهودية بـ مدينة تولوز عام 2012، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت فرنسا شهدت في شهر مارس من عام 2012 سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل عسكري في 11 من الشهر ذاته، وعسكريين آخرين في 15، و3 أطفال وأستاذ في مدرسة يهودية في 19 مارس 2012.