آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: «مبقاش ياكل خالص»

طمأنت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الجمهور، على الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، نهاية الأسبوع الماضي، دخل على أثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى.

ابنة عبد الرحمن أبو زهرة: «بيحس بينا إننا موجودين حواليه»

وقالت سحر أبو زهرة، لـ«الوطن» إنّ الحالة الصحية لوالدها عبد الرحمن أبو زهرة، لازالت مستقرة كما هي، وقد تشهد تحسنًا طفيفًا جدًا من آنٍ لآخر، موضحة: «بيحس بينا إننا موجودين حواليه.. ودي أقصى حاجة في التحسن».

وأشارت إلى أنّ عبد الرحمن أبو زهرة، لم يسترد وعيه أغلب الوقت، متابعة «مبقاش ياكل خالص، والدكاترة علقوا له الخراطيم والمحاليل».

ابنة عبد الرحمن أبو زهرة: والدي يُعاني من الجفاف وكسر بمنطقة الحوض

وأضافت أنّ والدها عبد الرحمن أبو زهرة، يُعاني من الجفاف، بجانب كسر في منطقة الحوض، ومُعاناته مع أمراض الشيخوخة، «كل ده أثر على حالته الصحية»، مناشدة الجمهور بتكثيف الدعاء له لحين التماثل للشفاء، واستعادة عافيته من جديد.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قد دخل المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لكسر في منطقة الحوض، إثر وقوعه مغشيًا على الأرض داخل منزله، ليفقد الوعي بعدها.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، على التواصل مع أسرة عبد الرحمن أبو زهرة، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة له، لحين الاطمئنان على حالته والخروج من المستشفى.

تفاصيل إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بكسر في الحوض

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قد أصيب قبل شهور، بشرخ في منطقة الحوض، خضع على إثرها لعملية جراحية لتركيب مسامير في مفصل الحوض، وظل بعدها يخضع لفترة علاج طبيعي حتى تماثل للشفاء.