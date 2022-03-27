تطورات الحالة الصحية لـ سمير صبري.. إجراء العملية تشكل خطرا على حياته

كشف المخرج محمد تركي، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، والذي يخضع للعلاج حاليًا في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مؤكدًا أنّ حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا جدًا.

سمير صبري يتلقى الرعاية الطبية الكاملة

وأشار محمد تركي، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ الفريق الطبي المُعالج لـ سمير صبري، قد يضطر بنسبة كبيرة جدًا إلى عدم إجراء العملية الجراحية له، نظرًا لخطورتها على حياته في الوقت الراهن، إذ أنه يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى.

خضوع سمير صبري لعملية جراحية يُسبب خطورة على حياته

وأضاف أنه كان من المُفترض إجراء العملية في أقرب فرصة، إلا أنّ الفريق الطبي يرى أنّ إجراءها سيُسبب خطورة على حياته، متابعًا: «الدكاترة شغالين معاه على تحسن نتائج التحاليل الطبية، وده الأهم في الوقت الحالي».

وتابع «صحة الفنان سمير صبري، تحسنت كثيرًا، سواء بدنيًا أو نفسيًا أو ذهنيًا أو حتى طريقة كلامه وصوته وحركته.. كل حاجة بقت كويسة جدًا»، لافتًا إلى أنه يتلقى الرعاية داخل غرفة خاصة، كونه يحتاج إلى جلسات أكسجين من وقتٍ لآخر.

موعد خروج سمير صبري

ولفت إلى أن موعد خروج سمير صبري، من المستشفى لم يتحدد بعد، لكنه يواصل تسجيل حلقات برنامجه الأسبوعي، بشكلٍ مستمر ومن داخل غرفته.

يذكر أنّ المخرج محمد تركي، هو مخرج برنامج «ذكرياتي» الذي يُقدمه الفنان سمير صبري، عبر إذاعة الأغاني، كما أنه مرافقًا له داخل المستشفى.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قد كشف في وقتٍ سابق أنّ الفنان سمير صبري، بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة، إثر تعرضه لضيق في الصمام الميترالي.