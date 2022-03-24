تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري: مستقرة.. وينتظر عملية جراحية «مؤجلة»

كشفت مديرة أعمال الفنان القدير سمير صبري عن تطورات الحالة الصحية الخاصة به بعد أزمته الصحية الأخيرة التي دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، كما كان من المقرر إجراؤه عملية جراحية خلال الأيام الماضية ولكنها تأجلت.

تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وقالت مديرة أعمال سمير صبري في تصريح خاص لـ «الوطن» إن حالته الصحية في تحسن كبير عن فترة تعبه الأولى، ولكنه غير مستعد في الوقت الحالي لإجراء العملية الجراحية التي كان من المقرر إجراؤها الأيام الماضية، لذلك تم تأجيل العملية لأجل غير مسمى، مضيفة أنه يتلقى الرعاية الكاملة ويحظى بزيارة عدد كبير جدا من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني وخارجه.

وكان الإعلامي عمرو الليثي نشر أحدث صورة تجمعه بسمير صبري من داخل المستشفى، وأرفقها بتعليق: «الحمد لله اطمنت على أستاذنا الكبير سمير صبري و أسال الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل».

طارق الشناوي يطمئن الجمهور على سمير صبري

كما حرص الناقد الفني طارق الشناوي على طمأنة جمهوره عليه، منذ دخوله إلى المستشفى، إذ نشر خلال الأيام الماضية منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضح به أنه تلقى مكالمة هاتفية من سمير صبري طمأنه خلالها على حالته الصحية، مؤكدًا أن حالته النفسية والجسدية في تحسن مستمر.

الرئيس السيسي يوجه بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في وقت سابق بعلاج «صبري» على نفقة الدولة، وجرى نقله إلى مستشفى المعادي العسكري ليتلقى كامل الرعاية الطبية من فريق متخصص، حتى يجري عملية قسطرة في القلب نتيجة مضاعفات علاجه الفترة الماضية من مرض السرطان.