«الغرف التجارية» تعلن استقرار أسعار السكر والدقيق والزيت في الأسواق

استقرت أسعار السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والفول والدقيق، بداية الأسبوع الجاري، وفقًا لتصريحات محمد فوزي، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة لـ«الوطن».

السلع الأساسية الأكثر استقرارًا

وقال «فوزي» إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية إذ يباع كيلو السكر بـ12 جنيهًا، وكذلك الأرز والدقيق عند 12 جنيهًا للكيلو، ولتر الزيت يباع بسعر 30 جنيهًا، والمكرونة الـ400 جرام عند 6.5 جنيهات.

انتعاشة في مبيعات السلع الأساسية مع صرف رواتب الموظفين

ولفت نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة، إلى وجود حركة شرائية تزامنًا مع صرف رواتب الموظفين، وصرف المقرارات التمونيية التي لم تشهد ارتفاعًا مع توفر كميات مناسبة من السلع الاستهلاكية، والمواد الغذائية والبضائع الرمضانية في الأسواق والمعارض الرمضانية بتخفيضات تصل لـ25%.

غرفة كفرالشيخ وفرت اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية

وفي سياق آخر، قال المهندس حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن معارض أهلًا رمضان والمنافذ التي أقامتها الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين وسلاسل التوريد والمنتجين، وفرت اللحوم المستوردة والدواجن بأسعار تنافسية مع عروض سعرية للسلع الاستراتيجية كشريك ممثل للقطاع التجاري الخاص في مراقبة الأسواق.

ومن جهتة قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرف الصناعية إن المخزون الاستراتيجى من سلعة الأرز يكفي لمدة عام كامل حتى موعد المحصول الجديد في شهر سبتمبر المقبل، ولا يوجد أي نقص في منتج الأرز ويوجد بكميات وأنواع كثيرة في المحال التجارية والسلاسل ومنافذ التموين ومعارض أهلا رمضان.