شعبة الخضروات والفاكهة: منافذ السلع الحكومية تعمل على استقرار الأسعار

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارا بشكل نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة، موضحا أنه حال وجود أي تحرك في أسعار المنتجات يجري التصدي له من خلال المعارض والمنافذ والزيادة التنافسية.

تجار الخضراوات والفاكهة يشاركون في «أهلا رمضان»

وأضاف «النجيب»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «TEN»، أن كل تجار الخضراوات والفاكهة يشاركون في مبادرة أهلا رمضان، لافتا إلى أن زيادة حجم المعروض يزيد من التنافسية التي تنعكس على ثبات الأسعار ثم انخفاضها تدريجيا، «ربة المنزل لا بد أن يكون لديها وعي، وتشتري احتياجتها مش أكتر منها».

النجيب: إتاحة المنتجات رسالة طمأنة للمواطن

وطالب المواطنين حال اكتشاف ارتفاع أسعار المنتجات بالمحال، باللجوء إلى المنافذ التي توفرها الحكومة سواء ثابتة أو متنقلة، «كل قرية ومركز ومحافظة فيها سيارات ومنافذ، من أجل توفير المنتجات للمواطن، وإتاحة المنتجات في حد ذاته بيخلي المواطن مطمئن».

وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن مصر أكبر مصدر للمنتجات الزراعية على مستوى الشرق الأوسط، «إحنا أكبر مصدر للبرتقال والفراولة المجففة، ومن أكبر منتجي التمور على مستوى العالم، وما يزيد عن السوق المحلية نقوم بتصديره، خلال عام 2021 قمنا بتصدير 5.6 مليون طن، ولدينا مزيد من الإنتاج».