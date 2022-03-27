القرش: نسهل على الفلاح التوريد.. وحد أدنى 12 أردب قمح

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن سعر أردب القمح ارتفع هذا العام 165 جنيها كسعر لشراء الحكومة القمح من الفلاحين وكل فدان يجب أن يورد 12 أردبا من المزروع، مؤكدا أن الفدان يخرج 20 أردب، موضحا أن هناك قرارا من وزير التموين ووكيل وزير الزراعة من أجل تسهيل عملية تجميع القمح لتقليل تكاليف الانتقال وتقليل الفاقد، مبينا أن الحكومة تدفع عوائد القمح للفلاح خلال 48 ساعة من الاستلام.

تسهيل توريد القمح

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد، على فضائية «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن نقاط تجميع القمح تمت زيادتها ولن توجد طوايبر كما بدأ موسم التوريد مبكرا 15 يوما عن كل عام لتسهيل التوريد، مؤكدا أن الحكومة توفر حدا أدنى للتوريد للحكومة دون حد أقصى، وسط تنسيق مع الجمعيات الزراعية ومختلف الجهات، وقوائم مكتوبة بأسماء المزارعين.

قرار بمنع تداول القمح

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر زرعت 3.6 مليون طن وتوقعات بتوريد نحو 5 ملايين طن قمح من أجل استخدامها في مختلف الجهات، مؤكدا أن الفلاح الذي سيلتزم سيتم دعمه في الري والأسمدة، ولكن هناك قرارا بمنع تداول القمح خلال هذا الموسم لذا فمن يملك القمح لن يكون قادرا على بيعه، وكذلك تقديم الدولة سعرا مرتفعا للشراء من الفلاح، لافتا إلى أن الدولة فتحت الحد الأقصى أمام الفلاحين للتوريد بأي كميات يرغبون في توريدها.

روسيا وأوكرانيا والتأثير على أسعار القمح

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار القمح لأن الدولتين أكبر منتج للقمح في العالم وأكبر مستورد تشتري منه الحكومة المصرية القمح.