مصطفى حسني يقدم «القناع» على شاشة «أون» برمضان

طرحت قناة «ON»، برومو برنامج «القناع» للداعية مصطفى حسني، المقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

يناقش البرنامج، الفطرة الطبيعية للإنسان التي خلقنا الله تعالى بها، إذ أن الله خلقنا ووضع من صفاته على قدر الإنسان، ولو سيطر الخوف على أي شخص فسيحجب عنه شخصيته الرباينة الصادقة، وحينها يخاف أن يعيش رحيمًا فيستباح ويخاف أن يصون العشرة فيُضمن ولا يقام له وزن.

تفاصيل برنامج مصطفى حسني

يؤكد مصطفى حسني خلال حلقات البرنامج على مدار الشهر الكريم أنه لو تغلب الإنسان على هذا الخوف المصطنع والذي زاد وتشعب بسبب الحياة، لعاش بشخصيته الربانية الصادقة بلا قناع وعلى فطرته، ليسلط البرنامج الضوء على كيفية التخلص من هذا القناع ومواجهة الحياة بالفطرة الطبيعية السوية.

خريطة قنوات أون برمضان 2022

وتعرض قناة «أون»، عدد مختلف ومتنوع من البرامج والمسلسلات، فتعرض مسلسل «الكبير6» بشكل حضري عبر شاشتها، والمسلسل يقوم ببطولته كل من أحمد مكي، وليلى عز العرب، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل ومن إخراج أحمد الجندي.

كما تعرض مسلسل «أحلام سعيدة»، للنجمة يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وغيرهم من الفنانين ومن إخراج عمرو عرفة وإخراج هالة خليل، والمسلسل تدور أحداثه حول مشاكل السيدات في عمر الـ45 عام، كما يعرض أيضا مسلسلي «يوتيرن» لريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد و"دايما عامر" لمصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين.

ومن ضمن برامج قنوات «أون»، برنامج أحلى أكلة مع الشيف علاء الشربيني، الذي يقدم به العديد من الأكلات الشعبية الرمضانية، ويجوب علاء الشربيني البيوت في البرنامج.

كما يعرض برنامج ترفيهي بعنوان «نجوم السما»، ويضم عدد من الفنانين من بينهم محمد فراج، دينا الشربيني، بسنت شوقي، محمد مكاوي، شريف مدكور، مي سليم، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور وأحمد داش وهو عبارة عن تجربة القفز في الهواء من الطائرة.