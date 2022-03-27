«التضامن»: الالتفاف حول القيادة السياسية بر النجاة للعبور من أي أزمة

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الدولة المصرية تعودت على الأزمات منذ العصر الفرعوني، والتاريخ يقول إن الدولة المصرية استطاعت مواجهة كل الأزمات، موضحًا أن الإدارة المصرية لا تدير الأزمات فقط، لكنها تستثمر في هذه الأزمات، والالتفاف حول القيادة السياسة والحكومة، بر النجاة للعبور من الأزمة، موضحًا أن الدولة بدأت برامج الحماية الاجتماعية قبل الإصلاح الاقتصادي بشكل استباقي بعمل شبكة للحماية الاجتماعية في 2015، فهناك أكثر من 14 مليون مواطن مصري يحصل على دعم نقدى من تكافل وكرامة.

دعم تكافل وكرامة مرتبط بمشروطيه عدم التسرب من التعليم

أضاف «هاشم»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه كلًا من الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على قناة «TeN»، أن هناك قاعدة بيانات بها 34 مليون مواطن مصري، والدعم مرتبطة بمشروطيه عدم التسرب من التعليم وعدم الأمية وتوفير الرعاية الصحية للأطفال وعدم الزواج المبكر للفتيات والتحول من الدعم إلى الإنتاج، فضلًا عن أن هناك 450 ألف أسرة تم ضمها لتكافل وكرامة، كما تم البدء في سكن كريم في 2017 ليعيش أهالي تكافل وكرامة في سكن يليق بهم ويكون كريم.

كل مجموعة دول بالعالم لها تخصص اقتصادي

فيما ذكر الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، خلال حواره في نفس البرنامج، أن أغلب قطاعات الاقتصاد المصري محررة، ونسبة قليلة من القطاعات بالاقتصاد المصري لم تحرر بشكل كامل، متأملا أن يكون هناك مرونة في سعر الصرف، إذ أن كل مجموعة دول بالعالم لها تخصص اقتصادي، وعلى رأس هذه المجموعات الدول المصدرة للتكنولوجيا، وهناك دول منتجة للسلع مثل البترول ومنهم دول الخليج، وهناك دول منتجة للخدمات، منوها بأن هوية مصر الاقتصادية ليست واضحة، ولكن الفترة الحالية مواتية لجعل هوية مصر الاقتصادية دولة خدمية وهو يعد كفيلا للخروج من الأزمة.