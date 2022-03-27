وزيرة التضامن: الرئيس يقدم مثالا عظيما في الرحمة والتقدير للفئات الأولى بالرعاية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة أسيوط لعام 2022، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين، والقوات المسلحة، والجامعة، والاعلاميين، وتم تسليم الأمهات المثاليات شهادات تذكارية وعدد من الهدايا العينية ومكافأة مالية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي، خالص التهاني للأمهات المثاليات في المحافظة، مبدية سعادتها بتواجدها وسط أمهات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، والأمهات البديلة، وذوي الإعاقة والأمهات المثاليات بالمحافظة، وبذلت جميعهن مجهودات كبيرة كي يستطعن تنشئة مواطنين قادرين على خدمة الوطن.

وزيرة التضامن: المرأة حققت مكاسب كبيرة في عهد السيسي

وأضافت القباج، أن رئيس الجمهورية يقدم مثالا عظيما في الرحمة والرقي والتقدير للفئات الأولى بالرعاية وللأمهات، وأكدت على تعظيمه لدور السيدات في مصر، وحققت المرأة في عهده عددًا من الفرص والمكاسب.

كما أكدت أن هناك تعاونًا كبيرًا تشهده وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسيوط في قطاعات عديدة، ويكون له مردود إيجابي على أهالي المحافظة.

محافظ أسيوط يشكر وزيرة التضامن

ومن جانبه، شكر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وزيرة التضامن الاجتماعي، على جهودها الكبيرة التي تقوم بها، وكذلك دور الجمعيات الأهلية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشهد المحافظة عددًا من المشروعات الكبري في المحافظة التي تحدث تنمية كبيرة بها.

وأهدى محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد درع المحافظة لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لجهودها الكبيرة التي تقوم بها في المجال التنموي والحماية الاجتماعية.