التضامن: أنقذنا 5140 طفلا بلا مأوى خلال الفترة القليلة الماضية

قال حازم الملاح، المتحدث الإعلامي لبرنامج «أطفال وكبار بلا مأوى» والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج يتضمن «فرق الشارع» وهو أحد المحاور الهامة للبرنامج وبه 17 وحدة متنقله بـ17 فريق يعملوا في 13 محافظة، وهما الأكثر كثافة في تجمعات الأطفال.

الملاح: هدف البرنامج الرئيسي هو دعم الكيان الأسري

وأضاف «الملاح»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «TEN»، أنه وخلال الفترة الماضية تم إنقاذ ما يقارب الـ5140 طفل ما بين دمج أسري أو دمج بداخل المؤسسة، لافتا إلى أن هدف البرنامج الرئيسي هو العمل على الأسرة وتطويرها، حيث يتم زيارة الطفل والوالدين في المنازل ومدهم بالخدمات التي يحتاجونها ويتم متابعه وضع الأطفال في الأسرة لضمان استقرارهم.

الملاح: وضع الأطفال في المؤسسات دائما هو الخيار الأخير

وأوضح أن خيار وضع الأطفال في المؤسسات دائما ما يكون الخيار الأخير أمام البرنامج حال كانت الأسرة غير موجودة أو غير مؤهلة،وفي هذه الحالة يتم وضعهم إلى أقرب دار رعاية، «في بعض الأحيان بنلاقي أسر كتير بترفض تاخد الأبناء، وعلى طول بناخدهم ونحطهم في دار رعاية وبيتلقوا الحماية والرعاية الكاملة».

وتابع قائلا: «فيه فريق موجود في الشارع مكون من أخصائي نفسي واجتماعي ونشاط وأخصائي إدارة حاجة، وبيبدأ الإخصائي الاجتماعي والنفسي مع الطفل ويأهله، وقبل كل ده لو الطفل عنده مشاكل صحية بيتم نقل الطفل لأقرب مستشفي وبناخد إجراءات طبية ونساعده وبعد كده بيبدأ الإخصائي يشتغل مع الطفل في خطط تأهيلية».