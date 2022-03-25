يوسف نور عن مسلسل «دايما عامر»: أنا محظوظ.. وشخصية «فريد» أجرأ مني

«الظهور على شاشة التلفزيون في رمضان، فرصة عظيمة لأي ممثل يحلم بالوصول لقلوب الناس»، بهذه الكلمات عبر الفنان الشاب يوسف وائل نور، عن سعادته للمشاركة في مسلسل «دايما عامر»، الذي ينافس في ماراثون دراما رمضان 2022، مؤكدا على أنه «محظوظ» للتمثيل أمام نجوم كبار مثل مصطفى شعبان، وصلاح عبد الله، ولبلبة: «فرحان جدا إني من فريق العمل المميز ده».

«دايما عامر» يناقش مشكلات التعليم والطلاب

عن دوره في مسلسل دايما عامر، قال «نور»، في تصريح لـ «الوطن»، إنه يجسد شخصية «فريد» أحد تلاميذ المدرسة التي ينشب بين طلابها كثير من الأزمات، وهو من الأعمال المميزة التي تتطرق إلى أحد القضايا الهامة التي تمس كل بيت في مصر وهي قضية التعليم، والعلاقة المتشابكة بين المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.

اقرأ أيضا تصوير مسلسل «دايما عامر» لـ مصطفى شعبان في 4 محافظات

وعن وجود تشابه بين شخصيته الحقيقية ودور «فريد» الذي يلعبه، قال: «في الحقيقة أنا مش جرئ زي فريد، وشخصيات تلاميذ المدرسة موجودين في الواقع منهم من التقينا بهم يوما في الحياة، والمسلسل يناقش كيفية معالجة مشكلاتهم وإزاي يحكوها ويتكلموا، وذلك بطريقة اجتماعية فيها كوميديا».

يوسف وائل نور: أصبحنا عائلة واحدة

أشار «نور» إلى أن كواليس «دايما عامر» طغى عليها جو ملئ بـ «المحبة والهزار والضحك»، متابعا: «ساعات طويلة ومكثفة في التصوير جمعتنا وتسببت في توطيد علاقتنا، بخلاف السفر إلى محافظات الأقصر وأسوان والغردقة، لتصوير مشاهد هناك، وأصبحنا عائلة واحدة، والوقت بصحبة فريق العمل لذيذ جدا، وتلاميذ المدرسة كأننا أسرة واحدة، ونقدم المساعدة لبعضنا البعض».

اقرأ أيضا مفاجآت عديدة في برومو مسلسل «دايما عامر»: شريف دسوقي على كرسي متحرك

مسلسل دايما عامر، بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبد الله، لبلبة، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، أحمد الشامي، نضال الشافعي، كريم عفيفي، سما إبراهيم، محمد محمود، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.