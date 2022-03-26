صلاح عبدالله عن مسلسل «دايما عامر» بدراما رمضان 2022: «كله مفاجآت»

يجسد الفنان صلاح عبدالله، في مسلسل «دايما عامر»، المقرر عرضه خلال رمضان 2022، شخصية الأستاذ لطفي، وكيل المدرسة، التي يعمل بها المشرف الاجتماعي عامر عبد الرازق، والذي يلعب دوره مصطفى شعبان، فيما تقوم الفنانة لبلبة بشخصية «ميس زهرة» مديرة المدرسة التي تضم قسمي «ناشونال، وانترناشونال»، وينشب بها خلافات وصراعات بين طلابها، في إطار دراما اجتماعية كوميدية.

«دايمًا عامر» يناقش مشكلات التعليم

وقال الفنان صلاح عبدالله، في تصريحات لـ«الوطن» إن مسلسل دايمًا عامر، من الأعمال الفنية التي تصنف «اجتماعي كوميدي»، خصوصًا وأنه يناقش مشاكل التعليم بطريقة «لايت» ومفيدة دون إزعاج أو تحمل توجيهًا مباشرًا للمشاهدين.

مسلسل اجتماعي كوميدي

واستطرد قائلًا: ومن ثم المسلسل يحمل رسائل كثيرة وهامة للقائمين على ملف التعليم، وأولياء الأمور، وكذلك طلاب وتلاميذ المدارس، وخلال الأحداث سيتم طرح قضايا مهمة لكل بيت في مصر، سواء في طريقة تعامل الأب والأم مع أبنائهم، أو تعامل الطلاب بين بعضهم البعض ومشكلاتهم وأزماتهم، أوطريقة تعاملهم مع المدرسين.

وأضاف بقوله: أهم مايميز مسلسل «دايمًا عامر» أنه دائمًا به إثارة وتشويق في الحلقات، والمشاهد أوالمتلقي سيكون لديه شغف باستمرار لمعرفة «إيه اللي هيحصل في الحصة الجاية؟!» أوالمفاجآت التي تكشفها الحلقة الجديدة.

مسلسل دايمًا عامر، بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبدالله، لبلبة، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، محمد محمود، سما إبراهيم، ميرنا نورالدين، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

وتدور أحداث المسلسل حول تواجد مصطفى شعبان في مدرسة تشابه اسمه مع شخص أخر اسمه عامر عبدالرازق، ويجد نفسه مشرفًا اجتماعيًا في مدرسة بها خلافات كثيرة بين طلابها الذين يعانون غالبيتهم من أزمات سواء نفسية أو أسرية.