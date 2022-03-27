عودة الحجار وشيرين ومحيي.. 5 ملاحظات على تترات دراما رمضان 2022

7 أيام وينطلق السباق الدرامي الرمضاني الجديد بعرض عشرات المسلسلات المصرية والعربية، ويشهد هذا السباق عددا كبيرا من الأغنيات والتترات التي ستكون واجهة للمسلسلات.

«الوطن» ترصد في هذا التقرير 5 ملاحظات على التترات

- عودة الفنان علي الحجار بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 7 أعوام منذ آخر تتر غنائي قدمه، حيث سيقدم تتر مسلسل جزيرة غمام بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، فحين كان آخر تتر قدمه هو تتر مسلسل تيم الحسن «الوسواس».

- عودة الفنانة شيرين وجدي للتتر بعد فترة غياب دامت 12 عاما لتقديم تتر مسلسل دنيا تانية مع الفنانة ليلى علوي بعد أن قدمت منذ عام 2010 تتر مسلسل كليوباترا.

- يعود من جديد الفنان محمد محيي للتترات الدرامية من خلال تتر مسلسل الفنانة روجينا الجديد انحراف، والذي يعد أول تتر رمضاني له بعد غياب 10 سنوات ما قدم تتر مسلسل الحكر.

علي الحجار سيقدم تتر مسلسل جزيرة غمام بطولة طارق لطفي

- للعام الثالث على التوالي تظهر نانسي عجرم في تترات مسلسلات رمضان، حيث تقدم تتر مسلسل الفنانة ريهام حجاج الجديد يو تيرن فحين كانت قد قدمت عام 2020 تتر مسلسل سكر زيادة وعام 2021 تتر مسلسل راحوا اللبناني.

- للمرة الثانية يشدو الفنان آدم بتتر مسلسل درامي للفنان محمد رمضان حيث سيقدم له تتر مسلسله الجديد المشوار في حين كانت أول مرة قدم له تتر مسلسل ابن حلال.