جفاف المحصول يرفع أسعار زيت الصويا عالميا.. كم سعر الطن؟

أكملت أسعار زيت فول الصويا في أمريكا الجنوبية، شهرًا من التقلبات الشديدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ دفع الصراع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات وأوقف شحنات زيت عباد الشمس من منطقة البحر الأسود، التي تمثل ما يقرب من ثلثي إنتاج العالم من زيت عباد الشمس، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار زيت الطعام العالمية، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.

أسعار زيت فول الصويا تسجل مستويات قياسية

وصلت أسعار زيت الصويا البرازيلي إلى مستويات قياسية في 8 مارس عند 1،826.53 دولار للطن المتري، ودفعت خسائر محاصيل فول الصويا في الأرجنتين والبرازيل الأسعار للارتفاع، إذ قام المشترون الهنود بتحويل طلبهم نحو زيت فول الصويا في أمريكا الجنوبية بدلاً من زيت عباد الشمس من البحر الأسود وسط الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتعد الهند هي أكبر مستورد عالمي للزيوت النباتية.

كان من المتوقع أن تنتج الأرجنتين 7.90 مليون طن من زيت فول الصويا وتصدر 5.90 مليون طن في موسم 2021-2022 (أكتوبر-سبتمبر)، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية.

توقعات بإنتاج البرازيل 8,9 مليون طن زيت الصويا

والبرازيل بدورها كانت في طريقها لإنتاج 8.90 مليون طن من زيت فول الصويا وشحن 1.70 مليون طن إلى الخارج في هذه الدورة، بحسب تقديرات ستاندرد آند بورز.

وتعد البرازيل والأرجنتين الأعلى إنتاجا على الصعيد العالمي في زيت الصويا، بينما تستحوذ روسيا وأوكرانيا على ثلثي صادرات العالم من زيت عباد الشمس، فيما تستحوذ إندونيسيا وماليزيا على 80% من زيت النخيل.