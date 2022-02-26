رامي صبري يحتفل بتصدر كليب «مع نفسي» التريند

احتفل المطرب رامي صبري عبر موقع الفيديوهات والصور الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر كليبه الجديد «مع نفسي» التريند.

ونشر رامي صورة من الكليب وعلق عليها قائلا «في أقل من 24 ساعة كليب (مع نفسي) تريند مصر والسعودية والإمارات والأردن وجميع دول العالم العربي».

رامي صبري يطرح كليب «مع نفسي»

وطرح المطرب رامي صبري أمس عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب»، أحدث أغانيه «مع نفسي».

ونشر رامي عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وعلق قائلًا: «دلوقتي تقدروا تشوفوا كليب أغنيتي الجديدة (مع نفسي) على يوتيوب وأنغامي وتسمعوها على كل المنصات» الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية:

قاعد دلوقتي لوحدي مع نفسي

وبفكر إيه الذنب اللي أنا أذنبته والمفروض عنه بكفر

الجرح تقيل على قلبي ومحدش بقى بيقدر

الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعه معلمة

أنا مش قادر أتحمل أكتر

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالى وهايفضل غالي

مش عايز حد يجيني ينصحني يواسيني

أنا عايز اللي يريحني أنا عايز اللي يناسبني

كان مالي الدنيا عليا كان كل الدنيا في عيني

الذكرى بقى متعبة ومغلبة قلبي مغلبة

أنسى إزاي والله ماهاقدر

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي

على بالي ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي

على بالي ذكريات سبهالي

آه كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي.