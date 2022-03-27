وزير النقل يكرم 27 عاملا بالسكة الحديد: منعوا المخاطر وحافظوا على الأرواح

كرّم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد، 27 عاملا بالهيئة، «مهندس، 7 قائدين قطار، 6 مساعدين لقائدي القطارات، ناظري محطة، 10 من ملاحظي ومراقبي الأبراج، وخفير منفذ»، في إطار اهتمام وزارة النقل، بالعنصر البشري في السكة الحديد، باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، ولتحقيق وسائل مواصلات منضبطة ومنتظمة.

تكريم 27 موظفا بالسكة الحديد

وأوضحت وزارة النقل في بيان عنها، أنّ المكرّمين أظهروا التزاما باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب، وتميّزوا في أداء أعمالهم، حيث تمكن أحد قائدي القطارات من إيقاف القطار قبل الاصطدام بسيارتين تعبران السكة من مكان غير معد للعبور بين محطتي الكوم الأحمر وبشتيل البلد، وتمكن آخر من إيقاف القطار قبل اصطدامه بعربة تعبر السكة من مكان غير معد للعبور بين محطتي أولاد سيف و بلبيس.

وتابعت الوزارة، أنّ ملاحظي ومراقبي الأبراج المكرّمين، تعاملوا بشكل إيجابي مع 770 موقفا كادت أن تتسبب في مخاطر، مثل اكتشاف وجود بطح شديد بإحدي العربات في القطار 965، وجرى ترك العربة بمحطة المنصورة، كما تمكن خفير منفذ من تنفيذ بعض الأعمال التي منعت وقوع حوادث وحافظت على الأرواح، مثل التعامل الإيجابي له، مع اكتشافه وجود قضيب مجبور بين محطتي محلة روح وعياش بجوار المنفذ وتم عمل الوقاية اللازمة.

نماذج مشرفة

وقدّم الوزير للمكرمين الشكر على ما نفذوه من أعمال ساهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أنّهم نماذج مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية، ويجب أن يتفانى جميع العاملين في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الهيئة، كما استمع وزير النقل إلى المكرمين، ودار حوار حول الرعاية الصحية لهم، حيث أكد الوزير أنّه وجّه بتوفير الرعاية الصحية المتميزة بشكل مستمر لجميع العاملين بالهيئة.

وفيما يخص غلق المعابر غير الشرعية على خطوط السكك الحديدية، أكد الوزير أنّه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإغلاقها، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تطرق الحوار إلى أهمية التأهيل والتدريب المستمر للعاملين بالهيئة على أحدث النظم التكنولوجية، والحوار بشأن خطة الوزارة لتعظيم نقل البضائع عبر السكة الحديد، وأهمية السكك الموجودة بالأحواش، وخطط تجديدها وتطويرها، وتطبيق الوزارة لنظام صارم يتسم بالحوكمة الشديدة في بيع الخردة.

تحديث نظم الإشارات والاتصالات بالسكة الحديد

وتناول الحوار تنفيذ الوزارة لمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط السكك الحديدية الرئيسية وضرورة تكثيف الاعمال بها لسرعة انجاز هذه المشروعات الهامة لزيادة معدلات السلامة والأمان وانهاء التهديات في أماكن تنفيذ هذه المشروعات

كما وجّه وزير النقل خلال فعاليات التكريم، التهنئة لجميع العاملين بالسكة الحديد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنّ التكريم يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره أحد عناصر نجاح المنظومة، فضلا عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وذلك في إطار تطبيق الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، والتي تشمل 5 عناصر، هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش والعنصر البشري.

تأهيل العنصر البشري فنيا وثقافيا

وأكد الوزير أهمية استمرار تأهيل وتدريب العنصر البشري فنيا وثقافيا، وتوفير الرعاية الصحية المتميزة له، وخلق بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة والشفافية، وأن يكون العامل حريصا على التدريب المستمر، مضيفا أنّ الحافز لمن يستحق، ويجب أن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية في طليعة هيئات الدولة الناجحة، وأن يكون هناك طموح دائم للعاملين بتقديم مستويات متميزة لجمهور الركاب، والانتهاء من المشروعات المخططة وفقا للمواعيد المحددة، والاستغلال الأمثل للإمكانات الموجودة والأراضي المملوكة للهيئة لزيادة موارد الهيئة والحفاظ عليها، وتنفيذ أعمال الصيانة بشكل دوري ومستمر.

ولفت إلى أنّ وزارة النقل لديها خطة لإقامة مصنع لعربات السكة الحديد بالتعاون مع الشركاء الدوليين، كما يتم إدخال عربات يتم تجديدها في ورش كوم أبوراضي لأسطول التشغيل الحالي على خطوط السكك الحديدية، والذي أصبحت كل عرباته جديدة ومجددة، لافتا إلى أنّه يجب العمل الدائم على استمرار تطوير الورش وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح الوزير أنّ محطة قطارات صعيد مصر ذكية وتبادلية وعملاقة ذات طابع فرعوني، وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وسيتم الاستغلال الأمثل لكل مباني وساحات هذا الصرح العملاق.

وأشار وزير النقل إلى أنّ خطة تحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية، تدخل ضمن خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والمساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها، كما أنّ المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في جميع النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

محطة مصر

وتفقد وزير النقل محطة مصر، وتابع سير عملية التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج في المحطة، والاطلاع على منظومة الحجز الجديدة، والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية، وحيث جرى تركيب البوابات في محطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندريه ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة حفاظًا على الموارد المالية للهيئة، والتي تستغل في تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وخلال جولته، التقى الوزير عددا من الركاب ودار حوارا حول التحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة للركاب وتكثيف الأعمال في مشروعات الإشارات لإنهاء التهديات على الخطوط في مواقع العمل، ووجّه الوزير بزيادة أكشاك التذاكر في المحطات التي تتسم بكثافة ركاب عالية وزيادة اللوحات الإرشادية لتسهيل وصول الركاب لأماكن حجز تذاكر القطارات.

كما تفقد وزير النقل، برج إشارات الشمال الرئيسي بمحطة القاهرة الجاري تحديثه وتطويره ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة / الإسكندرية» بطول 208، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تالس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان.

واطلع وزير النقل على معدلات التنفيذ بالخط، بعد دخول 15 برجا رئيسيا إلى الخدمة من إجمالي 19 برجا بالخط، وسيتم دخول برج طنطا للخدمة هذا الأسبوع، على أن يتم دخول الثلاثة أبراج الأخيرة تباعا وفقا للجدول المخطط.

ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالبرج لإعادة وصول ‏‎ ‎وقيام قطارات‎ ‎الوجة البحري «الروسي والمختلطة وتحيا مصر» بمحطة رمسيس، بعد اختصار وصول ‎‎وقيام القطارات‎ ‎بصفة مؤقتة بمحطة شبرا الخيمة، ‎مع استمرار القطارات المكيفة والمتجهة للوجه القبلي إلى محطة رمسيس، بسبب استكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به، لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط «القاهرة - الإسكندرية» ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما تطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك، كما طالب الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتوحيد الشكل الخارجي لجميع الأبراج على كل خط.