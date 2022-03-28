ناقد فني يشيد بـ رحمة أحمد قبل ظهورها في مسلسل «الكبير أوي 6»: خفة دم وحضور

أشاد الناقد الفني عبدالله علوش، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالفنانة رحمة أحمد والتي تشارك الفنان أحمد مكي في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي».

وكتب علوش قائلا: «في نهاية السنة اللي فاتت حضرت عرض (ديچافو) في مسرح الهناجر.. تقريبا مضحكتش في حياتي أد ما ضحكت على الدور اللي كانت عاملاه رحمة أحمد في المسرحية».

وأضاف علوش «خفة دم وحضور وتلقائية بدون مبالغة أو افتعال.. وقتها مكونتش أعرف اسمها وأول حاجة عملتها أول ما المسرحية خلصت روحت للبوستر عشان أعرف اسمها إيه؟.. فرحان إن في عين اختارتها وإدتها فرصة كبيرة عشان تكون بطلة مسلسل مهم زي (الكبير 6) وواثق إنها هاتكون واحدة من أهم نجوم ومفاجآت رمضان السنة دي إن شاء الله».

مسلسل «الكبير أوي 6»

وتدور أحداث مسلسل «الكبير أوي 6»،حول وقوع الكبير في مأزق بعد أن تركته زوجته «هدية» مع أبنائه التوأم بمفرده، ليضطر للبحث عن زوجة أخرى ليجد أمامه ابنة عمة التي تحبه منذ سنوات ويتزوجها وتنشأ خلال الأحداث عدد من المواقف الكوميدية، بينما يتجه شقيقه «جوني» إلى صناعة الفيديوهات على السوشيال ميديا بعد شعوره بأن العمر مر به دون أن يحقق شيئا في حياته.

مسلسل «الكبير أوي 6»، من بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي،يعرض على شاشة قناة ON بشكل حصري