قبل عرض مسلسل الكبير أوى 6.. شخصيات قدمها أحمد مكي

يستعد النجم أحمد مكي للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 بالجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، والذي سيتم عرضه عبر شاشة قناة «أون» بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

وستشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، ظهور ثلاث شخصيات مختلفة يجسدها الفنان أحمد مكي، وهى شخصية «الكبير أوي»، شخصية «جوني» وكذلك شخصية «حزلئوم»، وذلك ليس العمل الفني الوحيد الذي يجسد فيه «مكي» عدد من الشخصيات المختلفة وتترك بصمة فنية مميزة داخل أذهان الجمهور.

شخصيات قدمها أحمد مكي

وقدم الفنان عدد من الشخصيات المميزة في أعمال فنية سابقة، منها «هيثم دبور» التي قدمها في مسلسل «تامر وشوقية» مع الفنانة مي كساب والفنان أحمد الفيشاوي، وتفاعل الجمهور مع الشخصية بشكل كبير.

وبعد نجاج شخصية هيثم دبور، أعاد تقديمها مرة أخرى في فيلم «مرجان أحمد مرجان» مع الزعيم عادل إمام وشكل ثنائي مهم وقوى معه خلال الأحداث.

تفاصيل شخصية حزلئوم

كما قدم «مكي» شخصية مختلفة فى فيلم «لا تراجع ولا استسلام» مع الفنانة دنيا سمير غانم والفنان عزت أبو عوف، وهي شخصية «حزلئوم» التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، جعلته يستعين بها في عدد آخر من الأعمال الفنية، مثل فيلم «سمير أبو النيل».

وكذلك استعان «مكي» بشخصية «حزلقوم» في أجزاء من مسلسل «الكبير أوي»، بينها الجزء السادس الذي سيتم تقديمه في رمضان 2022.

وقدم الفنان أيضا شخصية «جوني» في الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوي»، وامتدت الشخصية في الأجزاء التالية للمسلسل، بعد تحقيقها نجاحا كبيرا.