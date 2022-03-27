كريم عبدالعزيز عن ظهوره بصوت مبحوح: «اعتبروني أحمد مكي»

تصدر الفنان كريم عبد العزيز تريند منصّات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مساء أمس السبت، في الحلقة الأخيرة ضمن لجنة تحكيم برنامج الدوم، والذي يُبث عبر شاشة قناة «on e».

وبخفة دمه المعهودة وخبرتة الفنية الكبيرة، تمكن الفنان كريم عبد العزيز من أن يخطف الأنظار إليه خلال ظهوره في حلقة برنامج الدوم، ويضفي حالة من البهجة خلال أجواء الحلقة الأخيرة، والتي شارك معه فيها ضمن لجنة التحكيم كل من الفنان حسين فهمي والفنانة أصالة.

كريم عبدالعزيز يوضح سبب صوته المبحوح

كان للفنان كريم عبدالعزيز تفاعل كبير خلال الحلقة بدأها بصوت مبحوح ومرهق وهو الأمر الذي دفعه إلى الاعتذار للجمهور، وأوضح سبب ظهوره بهذا الشكل، قائلًا: «معلش أنا آسف قبل أي حاجة، أنا صوتي رايح خالص من التصوير بس علشان أنا وعدت الأستاذ محمد سعدي ميديا هب إن أنا هكون موجود النهارده».

وأضاف كريم عبدالعزيز، بطريقة كوميدية، تعليقا على صوته المبحوح: «اعتبروني أحمد مكي»، وهو الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بضحك كثير، حيث إنّ مكي هو من الفنانين المميزين بصوتهم المبحوح.

أصالة تغني لكريم عبدالعزيز

وخلال أحداث الحلقة، كانت الفنانة أصالة حريصة على الترحيب به، وعبّرت عن هذا الأمر بطريقة خاصة حيث قدمت أغنية خصيصا لكريم عبدالعزيز قالت فيها:

يا كريم يا كريم يا كريم

يأبو قلب أبيض وسليم

لما أسرح فيك وأهيم

بتحير قلبي معاك

وبمجرد انتهاء أصالة من غناء الأغنية للفنان كريم عبدالعزيز على الفور قبل يديها وشكرها على الأغنية التي قدمتها من أجله.